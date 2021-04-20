Представитель азербайджанской делегации, депутат от партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Эркин Гадирли проголосовал за резолюцию в поддержку российского политика Алексея Навального на заседании правового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе обсуждения вопроса об оппозиционере, сообщают местные СМИ.

«Ассамблея призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне», — говорится в резолюции, подготовленной французским депутатом Жаком Мэром.

Ближайшее заседание Комитета министров Совета Европы должно пройти с 7 по 9 июня.

Minval.az