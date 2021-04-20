Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация в Беларуси, на востоке Украины, в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии вызывает у нее тревогу. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ситуация в данных регионах более чем тревожная. «Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися», — сказала в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) она, призвав поддерживать диалог с Россией вопреки разногласиям.

Касаясь Карабаха, она отметила, что «когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, как в случае с Нагорным Карабахом, должны применяться нормы международного права».

«Важно соблюдать законы, принятые совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы должен играть важную роль. Все институты Совета Европы должны сотрудничать друг с другом в этом деле», — добавила Меркель.

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