«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения» — об этом каждый вечер сообщает минобороны России. Боевые действия в Карабахе после 10 ноября 2020 года прекращены. Но вот «информационная война» продолжается. Очередное доказательство — открывающаяся в Страсбурге сессия ПАСЕ.

По идее, Совет Европы и его парламентская ассамблея — как раз та площадка, где можно обсудить постконфликтное восстановление региона, необходимость отказа от территориальных претензий к соседним странам, наконец, разблокирование коммуникаций и выстраивание экономического взаимодействия. Тем более ПАСЕ —это та «площадка», где должны быть даны оценки всему тому, что творили армянские оккупанты в течение 30 лет на захваченных азербайджанских землях.

Но, по поступающей информации, к очередной серии провокаций и фейкометства в ПАСЕ уже приготовилась армянская сторона. Член делегации Армении в ПАСЕ Наира Зограбян уже анонсирует в своем Facebook-аккаунте: «…По инициативе нескольких политических групп будет обсуждаться вопрос армянских военнопленных». Добавив собственный неповторимый «словесный гарнир» из штампов типа «циничное поведение Азербайджана», «антиармянские заявления» и даже «фашистская демонстрация трофеев Вооруженных сил Армении».

Напомним в который уже раз: никаких «армянских военнопленных» в Азербайджане нет. И вряд ли мадам Зограбян действительно не знает, что 62 «зинвора», которых всеми силами выдают за «военнопленных» — это призывники из Армении, которых уже 26 ноября, то есть через 2 недели после прекращения огня, перебросили в Карабах и приказали «просочиться» в Ходжавендский район и вести там террористическую войну. А значит, они по всем законам являются террористами, а не «военнопленными». И если омбудсмен Армении Арман Татоян пишет в международные организации очередную кляузу по поводу «военнопленных», указывает в этой кляузе, будто бы в Карабахе все еще существует «открытый конфликт», и делает вывод, что «независимо от того, люди попали в плен до или после трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года, они по своему статусу являются пленными и должны быть немедленно освобождены» — это не меняет статуса 62 «ходжавендских зинворов». Но если Татоян уверяет, будто бы имеет место «открытый конфликт» — это означает, что Армения, подписав трехстороннее заявление о собственной капитуляции, вовсе не намерена его выполнять. В том числе даже в таком вопросе, как прекращение огня.

Что же касается дешевых наскоков в стиле «фашистская демонстрация трофеев Вооруженных сил Армении», то госпожа Зограбян банально «спалилась». Потому как нельзя не задать один вопрос: а что вообще делала техника ВС Армении на территории Азербайджана? Facebook-пост мадам Зограбян — это «свидетельство обвинения», доказательство, что в Карабахе имела место агрессия Армении против Азербайджана и оккупация ею азербайджанских земель. А еще и армянским делегатам, и их симпатизантам из числа делегатов ПАСЕ от других стран, которые вот сейчас готовятся к обличительным речам, стоит потратить несколько часов и пару десятков евро и посетить MM Park France — один из крупнейших военных музеев Франции и мира, с богатой коллекцией танков, включая и трофейные немецкие. Тогда, быть может, эти господа и дамы уяснят для себя, что в выставках трофейной техники нет ничего предосудительного.

И самое главное, планами на провокации делится та самая Наира Зограбян, которая 9 ноября в этом же самом Facebook написала буквально следующее: «Мой Шуши. Ударьте по Мингечаурскому водохранилищу. Их не волнует международное право». В Баку отреагировали сразу: автору подобных призывов в ПАСЕ делать нечего. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уже тогда отметил: «Член Национального Собрания Армении из фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, также являющаяся членом армянской делегации в ПАСЕ, призвала к совершению террористического акта, военного преступления против Азербайджана, путем нанесения удара по Мингячевирскому водохранилищу. Политик с таким менталитетом должен быть лишен мандата ПАСЕ». Но пока что Зограбян чувствует себя весьма уверенно.

А тогда уже нынешний анонс армянских провокаций превращается в серьезный экзамен уже для ПАСЕ. Сможет ли эта организация, наконец избавившись от предвзятости и двойных стандартов, поставить надежный заслон фейкам и провокациям армянской стороны? Или же «Дворец Европы» в Страсбурге опять окажется чем-то вроде детского сада в Ханкенди, где Араик Арутюнян и его приближенные проводили заседание своего военного штаба?

И когда, наконец, на берегах Рейна поймут, что сегодня речь идет о репутации самих евроинститутов, и не только в глазах азербайджанской общественности?

Minval.az