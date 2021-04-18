Известна цитата Льва Николаевича Толстого о том, что счастливые семьи похожи друг на друга, а вот несчастны все по-своему. Этот же принцип напрашивается при оценке отношений с руководителем. Когда все складывается отлично, вроде так и должно быть; хороших руководителей нечасто обсуждают в кулуарах, общение с ними происходит ровно и продуктивно, и это считается нормой. Гораздо проще превратить в повод для обсуждения начальника посредственного. Его недостатки так и просятся, чтобы о них поговорить вживую или обсудить в приватных сообщениях. «Труд» со ссылкой на американский сайт для карьеристов TheLadders показывает пример не самых лучших менеджеров.

Полезно разобрать посредственного управленца по косточкам? Пожалуй, да. Ведь если вам посчастливится столкнуться с таковым, вы, во всяком случае, легко узнаете его в лицо.

Итак, посредственный управленец…

1) Не ценит заслуг подчиненных

Похвалы от него не дождешься, живого интереса к личности – тоже. Ему кажется, что люди просто обязаны делать свою работу, поэтому «спасибо» или ободряющее похлопывание по плечу – излишество.

2) Вину за провалы возлагает на команду

Заслуги – его, а ответственность за проблемы несут сотрудники. Когда вышестоящее начальство интересуется, почему проект А не завершен вовремя, а проект Б не окупается, виновата всегда команда, а руководитель – он просто не может эффективно сотрудничать с этими некомпетентными ленивыми людьми.

3) Следит за каждой мелочью

По-научному это называется «микроменеджмент». То есть подчиненный получает задание и инструкцию, как его выполнить, при этом отступления от составленного боссом плана невозможны.

Подчиненные при этом чувствуют себя школярами, не способными на настоящие подвиги. Мотивация в таких коллективах стремится к нулю.

4) Не доверяет коллегам

А вот этот документ кто подписал? А он хорошо подумал? А другим почитать давали? А если сотрудник принял неверное решение? Дайте мне почитать, пока в работу не отдавайте, я все проверю.

5) Обзаводится любимчиками

В коллективе всегда есть люди, с которыми руководителю легче найти общий язык. Это нормально. Ненормально – когда возможности и ресурсы получают сотрудники, которым шеф благоволит, а большинство остальных членов команды остается с носом.

6) Не ставит задачи внятно

«Копать от забора до обеда». «Пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что». И дальше в таком же духе.

Посредственный менеджер – это когда после беседы с ним у специалиста в голове вопросов больше, чем ответов.

7) Избегает обсуждения тяжелых вопросов

Американская ассоциация менеджеров утверждает, что 24% рабочего времени управленца составляет разрешение конфликтов. Руководитель, избегающий двусмысленных, напряженных ситуаций – очень странный руководитель, потому что – неэффективный.

8) Не умеет сопереживать

У хорошего босса – высокий эмоциональный интеллект. Это значит, что шеф умеет поставить себя на место другого человека, прочувствовать ситуацию с позиций разных людей (в нее вовлеченных). Он также хорошо понимает себя и свои эмоции, поэтому умеет всем этим хозяйством управлять. Из людей с высоким EI (emotional intelligence) получаются хорошие переговорщики, психологи, тьюторы и руководители. Из людей с низким эмоциональным интеллектом получаются начальники сотрудников, которым очень с начальником не повезло.

9) Не умеет слушать

Посредственный руководитель говорит больше, чем говорят его подчиненные. Молчание с их стороны он воспринимает как признак отсутствия идей или мотивации, хотя часто причина кроется в том, что специалисты считают свои высказывания бесполезными – их рекомендации не находят применения.

Главная ошибка здесь – недооценка мнений «простых» сотрудников. Люди, работающие в «полевых» условиях, видят больше, чем босс. Игнорируя их мнение, начальник лишает себя шанса на адекватную оценку общей картины.

10) Не показывает пример

«Компания проживает трудные времена. Мы должны быть командой! И, если команде требуется, чтобы вы поработали внеурочно – стоит пожертвовать личными интересами и остаться на работе».

Хороший менеджер жертвует интересами и остается вместе со всеми. Плохой менеджер произносит мотивирующую тираду и за два часа до завершения рабочего дня уходит играть в сквош.

11) Не знает, что такое скромность

Здравомыслящий человек понимает, что он не может знать все, решить все вопросы своими силами; что он может ошибиться, оступиться, и что в отдельные моменты придется опереться на плечо других людей, подчиненных в том числе.

Плохой менеджер – зазнайка. На сто процентов уверен в своих силах, просить о помощи считает выше своего достоинства, заслуги приписывает себе, любимому.

12) Мотивирует кнутом, а не пряником

Штрафы против поощрений; выговоры против похвалы; угрозы против очерчивания перспектив.

В современном мире все это не работает. В современной компании нужно уметь заинтересовать, направить, прийти к взаимопониманию.

13) Попустительствует сотрудникам некомпетентным, токсичным

Грамотный лидер ратует за качество во всем: в достижении рабочих показателей, в общении сотрудника с коллегами. Если явное низкое качество работы, безалаберное отношение к обязанностям, привычка провоцировать конфликты не вызывает у руководителя желания сделать замечание подчиненному, который перечисленные признаки демонстрирует, перед вами – лидер, далекий от идеала.

14) Не поддерживает контакт с командой

Общения или нет вовсе, или оно формальное – лидер не особенно вникает в вопрос или проблему сотрудника, поэтому отвечает поверхностно или не отвечает совсем.

15) У него слова расходятся с делом

Декларирует ценности самоотдачи, командной работы, здорового перфекционизма – а сам собственные интересы ставит в приоритет, ведет себя как индивидуалист, допускает промахи по невнимательности.

Работа в подразделении с таким руководителем – прямая дорога к профессиональному выгоранию.

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