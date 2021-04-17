Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Яна Гамачека.

Утверждается, что власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Высылаемых из Праги дипломатов подозревают в работе на спецслужбы.

Как сообщает «Интерфакс», посольство России в Праге подтвердило, что чешская сторона уведомила о высылке дипломатов. «Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, полиция Чехии объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей.

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