Консул Украины в Петербурге Александр Сосонюк задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украинский дипломат был задержан 16 апреля. Он пытался получить информацию закрытого характера от россиянина, заявили в ФСБ.

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного прав», — говорится в заявлении.

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