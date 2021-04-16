У посла одной страны в другой главная задача, как известно не только профессиональным дипломатам, это прежде всего укреплять отношения своей родины со страной пребывания. Только вот при этом желательно, во-первых, не подорвать этих самых отношений с другими государствами. А еще, как бы это помягче выразиться, не опозориться на личном уровне.

Объяснили ли все эти премудрости послу Франции в Армении мсье Джонатану Лакоту, нам остается только гадать. Но, комментируя открытие в Баку Парка военных трофеев, сей дипломат назидательным тоном изрек, что он полностью понимает и разделяет эмоции в армянском обществе, что недавно посетил Ераблур, и вообще, по его мнению, «война не предмет для постановки спектакля». Затем долго рассуждал, что сегодня приоритетом должно быть возвращение пленных, возвращение перемещенных лиц, защита культурного и религиозного наследия, а также возобновление конструктивного диалога для поиска долгосрочного мира. И закончил нравоучительным тоном: «Армения достойна в своем поражении. Надо быть достойным и в случае победы».

Интересно, конечно, что «достойного» усмотрел господин Лакот в поражении Армении — попытки использовать собственное гражданское население в качестве «живого щита»? Безудержное вранье и дешевое фейкометство? Вырубленные деревья, сожженные дома и сады, вырванные «с мясом» унитазы? Наконец, то, что у Никола Пашиняна даже не хватило духа публично подписать капитуляцию, и он сделал это в некоем тайном месте? Бывший министр иностранных дел Азербайджана уже сравнил с изрядной долей иронии разгром Армении за 44 дня и падение Парижа через 24 дня после гитлеровского вторжения.

Вряд ли стоило мсье Лакоту и касаться темы «военнопленных». Главе французской дипмиссии по штату положено знать, что эти 62 «зинвора» были заброшены в Ходжавендский район Азербайджана с заданием устраивать теракты уже после подписания Трехстороннего заявления и прекращения огня, то есть, по всем законам являются террористами, а не военнопленными. А идти на уступки террористам в цивилизованном мире не принято. Но вот у Франции здесь особая позиция. Достаточно вспомнить, как здесь освобождали из тюрем приговоренных к пожизненным срокам армянских террористов, которых затем в Ереване встречали как героев. Более того, французская Le Monde в свое время раскопала некрасивую историю. В 1987-88 годах удалось освободить восьмерых французов, удерживаемых одной из террористических группировок Ливана. Считалось, что произошло это благодаря усилиям французской внешней политики. А потом выяснилось, что за них заплатили выкуп. Был опубликован даже закрытый доклад французской секретной полиции: деньги ушли в Швейцарию на счет Искандера Софы — французского миллионера ливанского происхождения, который действовал вместе с бывшим префектом полиции. А тот напрямую зависел от тогдашнего министра внутренних дел Франции и ближайшего соратника Жака Ширака — Шарля Паскуа, по совместительству одного из ведущих армянских лоббистов Франции.

Кроме того, перечисляя приоритеты сегодняшнего этапа постконфликтного урегулирования, господину послу стоило бы призвать Армению передать Азербайджану карты минных полей. Что было бы действительно реальным шагом к миру. Но французский дипломат об этом даже не заикнулся. Возможно, не желал расстраивать местную публику. Возможно, не счел нужным. Но куда вероятнее, что «отмечался» от опыта и поведения собственной страны — Франция до сих пор не передала Алжиру, на чьей территории проводила ядерные испытания, точных топографических карт, где захоронены радиоактивные и токсичные отходы, включая загрязненную радиоактивными веществами технику. Только в последние годы здесь все же признали, что возникшие в результате этих испытаний радиоактивные облака отравили землю и источники воды в окрестностях алжирского Арака и даже достигли соседнего Чада.

Но самое главное, послу Франции перед тем, как давать оценки азербайджанскому Музею военных трофеев, было бы неплохо походить по музеям собственной страны. Где выставлены не только немецкие танки и каски, кстати говоря. Об этом в Париже не очень любят говорить вслух, но в парижских музеях до сих пор экспонируются черепа, которые французские солдаты привезли в Париж в качестве трофеев. Напомним: алжирский историк Али Фарид Белкади, который в 2010-2011 годах исследовал экспозиции ведущих европейских музеев, обнаружил в музее l’Homme on Place du Trocadéro ни много ни мало 18 тысяч черепов, из которых 68 — алжирских. В 1849 году Франция жестоко подавила восстание в Алжире, бойцов обезглавили, а их черепа французские офицеры в качестве трофея увезли в Париж. После громкого шума в прессе президент Франции Макрон вынужден был вернуть 24 черепа, в том числе черепа шейха Бузиана, который возглавлял сопротивление во время осады Заатча, и Мохаммеда Ламзада бен Абдельмалека, известного как Чериф Бубегла. Но по крайней мере 12 алжирских черепов все еще хранятся в уважаемом французском музее. Всего же в его запасниках находится 18 тысяч (!) черепов. И как, интересно, будут восприняты нравоучения в адрес Азербайджана посла страны, в чьих музеях хранятся вот такие экспонаты?

И в который уже раз приходится констатировать: дело вовсе не в длине носа у манекенов в музейных диорамах. И тем более не в касках и сгоревших танках. Просто некоторые никак не могут смириться с разгромом Армении и победой Азербайджана. В том числе и во Франции, чей президент Макрон за время войны «отметился» целым рядом заявлений в поддержку армянской агрессии. Судя по многим косвенным признакам, в Париже делали на Армению серьезную военно-политическую ставку и никак не ждали, что война в Карабахе превратится в 44 дня бегства распиаренных «армянских львов». Так что «достойно проиграть» не удалось не только Еревану, но и Парижу. А у мсье Лакота еще и не получилось продемонстрировать достойную дипломатию.

Нурани, обозреватель

Minval.az