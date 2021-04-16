В ходе встреч в Грузии были обсуждены все возможные программы, предложения, все возможные транспортные решения. Есть разные схемы, 3+3, другие. Об этом в беседе с армянскими журналистами в Тбилиси 16 апреля заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Мы все обсудили. Всем понятно, что Армения, находящаяся в тупике, должна стать перекрестком, но есть много трудностей, как ты открываешь дорогу с Турцией, с Азербайджаном. Открытию дороги должен предшествовать тысяча и один шаг. Но то, что Армения нуждается в более активном развитии и политических, и дипломатических, и экономических отношений и с Грузией, и с Азербайджаном – факт», — сказал Саркисян, которого цитирует армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az