Армения оказалась в центре очередного скандала. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек ни много ни мало за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества Америций-241 — продать его рассчитывали за 300 тысяч евро. Такое в Грузии уже случалось. Сотрудники СГБ уже ловили в Кобулети двоих граждан Грузии — они намеревались продать уран на сумму 2,8 миллиона долларов. Еще раньше на КПП «Садахло» на армяно-грузинской границе был задержан гражданин Армении Милитос М. — при попытке перевезти через Грузию в Россию радиоактивный торий. В апреле 2016 года в Грузии дважды задерживали продавцов урана-238. И как показала экспертиза изъятых ядерных материалов, вся эта опасная для здоровья радиоактивная контрабанда попадала в Грузию из Армении. Где очень любят рассуждать о «сотрудничестве с. МАГАТЭ» и мнимой «полной безопасности» Мецаморской АЭС, но на самом деле страна уже давно превратилась в этакий «подпольный радиоактивный супермаркет». Одно только это — уже весомый повод потребовать закрытия Мецаморской АЭС и жесткого международного контроля над всей ядерной сферой Армении.

Намеренно оставим в стороне вопросы, какие радиоактивные материалы уходили из Армении, например, в Иран, особенно в то время, пока под армянской оккупацией находился участок границы ИРИ и Азербайджана. Обратим внимание на другое: радиоактивный скандал случился на редкость не вовремя. Как раз в дни официального визита в Тбилиси президента этой страны Армена Саркисяна.

Конечно, в ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он не касался ядерной контрабанды, предпочитая рассуждать о том что «сегодня армянский бизнес вкладывает большие средства в Грузию. Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, образования, сельского хозяйства и культуры и многих других. Есть большой потенциал для сотрудничества в области современных технологий, искусственного интеллекта, развития высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственной безопасности». Но вот, оставляя запись в книге почетных гостей, свое протокольное «Выражаю искреннее удовлетворение приглашением президента Саломе Зурабишвили посетить Грузию. Я уверен, что результаты этого визита укрепят отношения армянского и грузинского народов на благо наших будущих поколений» — дополнил рисунком…горы Агры-Даг. Которая вообще-то находится в Турции.

А в те дни, когда Саркисян занимался в Грузии своими провокационными художествами, СМИ Армении втянулись в очередную провокационную кампанию. Как возвещают авторы алармистских комментариев, «Грузия продала Турции реку Риони с долиной и пограничной с Россией зоной». Оказывается, «под эгидой коллективного Запада продолжается развитие экономической, политической и культурной экспансии Турции в южной и западной Грузии», а «внешнеполитический курс Тбилиси определен на конфронтацию с Москвой».

Поясним. Как сообщал Forbes еще осенью 2014 года, вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе подписал с турецкими компаниями меморандум о строительстве на реке Риони трех ГЭС суммарной установленной мощностью 223,6 МВт. Стоимость проекта оценивается примерно в полмиллиарда долларов. И вот сначала озвучил «ПолитНавигатор», а вслед за ним — EADaily и, наконец, «Голос Армении» озвучивают версию: строительство этих ГЭС, оказывается, означает, что «туркам продали пограничную зону Грузии с Россией». И вообще, как уверяют авторы этого панического вброса, «Анкарой уже практически захвачен внутренний рынок Грузии», «на турок приходится 80% внешних инвестиций в Грузии», трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — это «важнейшие проекты, которые в геополитическом плане привязывают Тбилиси к Анкаре», и даже то, что Грузия зависит от импорта энергоносителей и приобретает у Азербайджана газ исключительно «по причине тупой антироссийской политики Тбилиси и фактического отказа от сотрудничества с «Газпромом»».

Не станем слишком подробно спрашивать у авторов, помнят ли они, как в 2006 году «Газпром» поднял для Грузии цены на газ более чем вдвое, а затем на территории России «неизвестные диверсанты» в разгар зимних холодов взорвали обе нитки газопровода, по которым в Грузию шел газ, и еще ЛЭП в качестве «довеска» (от энергетического коллапса Грузию тогда спас Азербайджан), и интересоваться, какой маршрут дальнейшего экспорта газа должны были указать в Тбилиси «Газпрому» после таких «сюрпризов». И какой политики нужно ожидать от Тбилиси на фоне российской оккупации Сухуми и Цхинвали. И тем более не станем интересоваться, в курсе ли они, какая это полезная штука для экономики —ГЭС, сколько в результате появится рабочих мест и т.д. В конце концов, это не более чем риторические вопросы. Примечательно другое. В Грузии явно пытаются поднять очередную волну антитурецкой истерии. Причем делается это при горячем участии российских и армянских СМИ — судя по всему, «подписать» на участие в такой кампании грузинские СМИ, даже те, которые активно сотрудничают с тем же российским «Фондом Горчакова», уже не получается. И тем более заслуживает внимания активность в этом вопросе СМИ Армении. Особенно на фоне официального визита в Тбилиси президента этой страны Армена Саркисяна. «Перетянуть» Грузию на свою сторону и разрушить региональное партнерство Баку, Тбилиси и Анкары в Армении мечтают давно. И безуспешно. Прежде всего, в Грузии прекрасно помнят, что Армения — это форпост России, и Москва использовала ее территорию для ударов по Грузии в августе 2008 года. Не упускают из внимания перманентные попытки Армении запалить сепаратистский мятеж в грузинской Джавахети. И еще, в качестве «вишенки на торте», экономическая «ценность» отношений с Азербайджаном и Турцией, с одной стороны, и Арменией, с другой, для Грузии не приходится даже сравнивать — сколько бы господин Саркисян ни рассуждал об армянских инвестициях. Остается только встраиваться в российские провокационные сценарии и пытаться с их помощью подорвать отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией.

Только не учли, что советы России и ее любимого форпоста при выстраивании своей внешней политики в Грузии будут слушать в последнюю очередь.

Нурани, обозреватель

Minval.az