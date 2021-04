Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) в мае начнет установку 22 сейсмических станций на территории республики.

Как сообщил в Центре, проект Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia (Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии) реализуется при поддержке Украинского научно-технологический центра.

Целью проекта является расширение сейсмической сети, обновление технопарка, который будет использоваться для проведения сейсмических исследований. Новые сейсмические станции также позволят отслеживать активность грязевых вулканов Боздаг-Гобу и Локбатан, расположенных на территории Абшеронского полуострова.

Отметим, в настоящее время на территории республики действуют 62 сейсмические станции РЦСС. После установки новых станций число сейсмических станций достигнет 84, что приведет к повышению качества проводимых на территории страны сейсмических мониторинга, сейсмо-томографических работ, изучения процессов, происходящих в недрах Земли, и научных исследований в этой области.

