Замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что Национальная разведка США не обнаружила свидетельств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие. По его словам, эта информация была подтверждена на закрытом брифинге в понедельник.

Уорнер напомнил, что ещё в марте директор нацразведки Тулси Габбард сообщала: Иран не предпринимает шагов к созданию ядерной бомбы, и этот вывод основан на данных всех 18 разведывательных служб США.

Сенатор обвинил Дональда Трампа в игнорировании этих оценок.

Сам Трамп ранее заявил, что Иран находился «в нескольких неделях» от получения ядерного оружия.

«Весь мир взорвётся, если у Ирана появится ядерная бомба», — подчеркнул он.