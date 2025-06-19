Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что состоявшийся разговор между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прошёл в дружественной обстановке и был посвящён эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стороны выразили единую позицию, осудив действия Израиля в отношении Ирана и подчеркнув необходимость мирного урегулирования.

«Обе стороны придерживаются идентичных подходов — решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и нормы международного права. И Москва, и Пекин исходят из того, что разрешение текущего кризиса, а также вопросов, связанных с иранской ядерной программой, невозможно силовым путём», — заявил представитель Кремля.