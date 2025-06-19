Российские граждане отметили оказанную им помощь, радушие и поддержку на азербайджанской земле при возвращении домой из Ирана.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сегодня контрольно-пропускной пункт «Астара» на азербайджано-иранской границе пересекли более 0,5 тыс. российских граждан. Они особо отмечают оказанные им на азербайджанской земле радушие, гостеприимство, помощь, поддержку, и, как известно, в знак искренней благодарности азербайджанскому народу Большой симфонический оркестр имени Чайковского дал бесплатный концерт в Баку 17 июня», — сказала дипломат на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Искренне благодарны азербайджанским партнерам за помощь россиянам, возвращающимся домой из Ирана на фоне критической эскалации ситуации на Ближнем Востоке, особенно в первые дни, когда все приходилось делать буквально с колес», — подчеркнула она

Захарова также отметила, что Россия выражает признательность властям Ирана, Азербайджана, Армении, Ирака за оказываемую помощь при организации эвакуации российских граждан.