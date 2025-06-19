Директор Национальной разведки США Тулси Габбард была отстранена от участия в обсуждениях конфликта между Ираном и Израилем в Белом доме на фоне разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

По данным телеканала, Габбард, известная своей критикой в адрес прошлых военных интервенций США, оказалась в опале из-за несогласия с возможностью силового сценария против Ирана, который сейчас активно рассматривается Трампом. Несмотря на напряжённость, источники NBC не ожидают её отставки, даже если США примут решение о прямом участии в конфликте.