Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провёл встречу с главным исполнительным директором bp Мюрреем Окинклоссом.

Стороны обсудили деятельность компании в Азербайджане, в том числе проекты по декарбонизации, разведке и добыче. Особое внимание было уделено важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и его потенциалу в сфере возобновляемой энергетики.

Отмечено значение новых соглашений, достигнутых между SOCAR и bp в рамках Бакинской энергетической недели, для укрепления стратегического партнёрства. Подчёркнута важность повышения эффективности и внедрения инновационных решений в совместных проектах.