Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война требует личных жертв.

«Мой сын даже отменил свадьбу», — отметил израильский премьер.

Он подчеркнул, что Израиль способен устранить ядерную угрозу со стороны Ирана: «Тегеран не получит ядерное оружие».

Нетаньяху также поблагодарил Дональда Трампа, назвав его «лучшим другом Израиля», и заявил: «Никто не обладает иммунитетом» — комментируя возможные действия против верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«2500 лет назад Кир Великий освободил еврейский народ — теперь еврейский народ помогает персидскому народу освободиться», — добавил он.