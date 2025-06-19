Число пострадавших в результате иранского ракетного удара по Тель-Авиву достигло 50 человек.

Израильские СМИ пишут, что иранская ракетная атака представляла собой комбинацию ракет и беспилотников.

9:37 Иран утром атаковал штаб киберкомандования армии Израиля C4I и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме, сообщает IRNA.

9:25 Иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи в Рамат-Гане, к востоку от Тель-Авива.

9:14 Израильские СМИ сообщают, что подтверждены прямые попадания иранских ракет в здания в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне. Причинен значительный ущерб. Сообщается также о попадании в Бат-Яме.

В Рамат-Гане 12 раненых.

08:48 Иран запустил в сторону Израиля около 20 ракет.

В Тель-Авиве зафиксированы падения иранских ракет, есть пострадавшие.

Обломки одной из иранских ракет рухнули на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Сообщается о 30 пострадавших.









