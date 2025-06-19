Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что 6 октября 2022 года, после подписания Пражской декларации, он «перестал быть премьером форпоста». По его словам, этот шаг стал «поворотной точкой» в новейшей истории страны и символизировал переход Армении «к подлинной независимости».

Речь идёт о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана. Хотя Пашинян напрямую не указал, чьим форпостом ранее была Армения, нет сомнений, что речь идёт о России. Он подчеркнул, что стал первым армянским лидером, официально признавшим территориальную целостность Армении.

«Был период, когда Армения практически убедилась — даже самые дружественные страны не признают территориальную целостность Армении. Это возымело отрезвляющий эффект», — заявил премьер.

По его словам, речь идёт не о том, что Армения «потеряла Карабах», а о том, что «приобрела Армению». Он назвал это «историей успеха».