Портал Walla раскрыл, как Израиль в течение нескольких месяцев готовил первую волну ударов по Ирану. Всё началось с 10-часового совещания в отеле осенью 2024 года, где военные и разведчики обсуждали главные цели: уничтожить ПВО, сократить ракетный арсенал и нанести удар по ядерной программе Тегерана.

«Нужно было сломать хребет противника жестокой, креативной и неожиданной тактикой», — говорится в материале. Одной из главных задач стало устранение ключевых фигур в иранском военном командовании — до того, как они успеют отдать приказы.

Операция получила название «Красная свадьба» — по аналогии с эпизодом из «Игры престолов», где гостей убивают прямо на торжестве. Израильтяне решили действовать так же — быстро, неожиданно и без возможности для сопротивления.

В ночь на 13 июня операция была реализована. Были ликвидированы начальник Генштаба, командующий Революционной гвардией и глава экстренного командования — некоторые прямо в своих кроватях. Позже уничтожили и руководство иранских ВВС, заманив их в бункер.

Источник Walla описал хаос: «В первые минуты после удара уже не осталось никого, кто мог бы принять решения». В итоге около тысячи иранских баллистических ракет, подготовленных к запуску, так и остались на местах. Ответный удар удалось организовать только к вечеру — и он был гораздо слабее. Командный центр Ирана до сих пор не восстановлен.