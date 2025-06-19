В турецком городе Кахраманмараш прошла церемония открытия Азербайджанского квартала.

В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Эрдоган, в свою очередь, напомнил, что Азербайджан в числе первых пришел на помощь Турции, столкнувшейся с последствиями разрушительных февральских землетрясений 2023 года.

«Мы никогда не забудем о солидарности и поддержке азербайджанского народа. Хотелось бы выразить особую признательность президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой за руку помощи турецкому народу», — сказал Эрдоган, назвав «Азербайджанский квартал» Кахраманмараша – предметом гордости восстанавливаемой зоны бедствия.

Судьба дала нам возможность стать свидетелями освобождения земель Азербайджана от 30-летней оккупации, добавил он.

«Сегодня каждый уголок Карабаха, освобожденного под командованием Президента Ильхама Алиева, – это часть единой площадки строительства и восстановления», — отметил Эрдоган.

16:44 Мы и в хорошие и тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала».

«Шушинская декларация, подписанная четыре года назад с уважаемым Президентом, подняла наши отношения на самую высокую вершину. Шушинская декларация официально подняла наши отношения на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, союзники. Турция и Азербайджан, как две братские страны, рука об руку уверенно и успешно движутся вперед, сотрудничая в политической, экономической, энергетической, транспортной, военной и во всех других сферах», — отметил глава государства.

16:31 Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«Мое участие сегодня с моим дорогим братом в открытии «Азербайджанского квартала» еще раз свидетельствует о нашем единстве и дружбе», — отметил глава государства.

«Азербайджанский народ воспринял эту трагедию — землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, — как собственную трагедию. С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь», — добавил президент.