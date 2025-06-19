Война между Израилем и Ираном продолжает оставаться темой номер один. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, причём, по мнению многих экспертов, Израиль начал применять противобункерное оружие. По сообщениям иранских СМИ, атаке подверглись ракетный завод в окрестностях Тегерана и военный университет имени имама Хусейна, который готовит офицеров КСИР. В свою очередь, израильские источники утверждают, что атаковали в окрестностях Тегерана ещё и завод по производству центрифуг, необходимых для обогащения урана.

Однако главной политической интригой остаётся возможное вмешательство в конфликт США. И новости здесь, скажем так, «разнонаправленные». Как уже сообщал Minval, в Белом доме прошло закрытое совещание, и администрация США заявила, что ближайшие 24–48 часов станут решающими — Дональд Трамп потребовал от Тегерана отказаться от ракетной и ядерной программ и дал на это 24 часа, пригрозив последствиями. Однако решение об ударе по Ирану принято не было — по крайней мере, пока. Но вот надолго ли это «пока» — вопрос открытый. И дело не только в том, что в США тоже хотели бы поставить точку в истории ядерной программы Ирана, пусть даже у американской разведки нет полной уверенности, готовил ли Иран ядерное оружие. Как напоминают эксперты, без американских бомб, рассчитанных на разрушение глубоких бункеров, Израилю будет непросто нанести критический ущерб иранской ядерной программе вообще и заводу в Фордо в частности. А это уже Тегеран вполне может расценить как вмешательство.

Нет ясности, как сработают сообщения иранских СМИ о том, что ПВО ИРИ сбила не только израильский беспилотник «Гермес», но и самолёт F-35. И дело не только в том, что подобные сообщения пропаганда во время войны может, мягко выражаясь, «слегка приукрасить» — достаточно вспомнить, как о сбитии «Гермеса» объявляли в Армении, но так и не продемонстрировали ни фотографий, ни обломков. Просто появление на фронте F-35 в Тегеране тоже могут расценить как вмешательство США. Пусть даже проданное Израилю американское оружие находится уже под израильским управлением, и ответственность Вашингтона здесь весьма и весьма опосредованная.

Но при любом сценарии вмешательства США под ударом прежде всего оказываются соседние страны — те, где расположены американские военные базы. Иранское агентство «Тасним» уже опубликовало карту с указанием военных баз США, которые находятся в зоне досягаемости иранских ракет: «мишени» указаны на территориях Сирии, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, эмиратов Залива и даже Турции, притом что Анкара никак не поддерживает израильскую операцию против Ирана. Так что «ракетная дуэль» между Ираном и Израилем не просто разрастается — эта ситуация создаёт весьма высокие риски для стран региона.

Понятно, что в силу географического положения Азербайджана не удастся полностью избежать каких-либо рисков, связанных с этой войной. Но занятая нашей страной позиция — строгий нейтралитет и невмешательство в ситуацию — на нынешнем этапе оказалась лучшим выбором. Да, это не исключает конфиденциальных попыток «уговорить», «склонить на свою сторону» или ещё чего-то в этом роде. Но Азербайджан не занимает ничью сторону, а это в нынешней ситуации дорогого стоит.

Но куда важнее другое. На территории Азербайджана нет иностранных военных баз — хотя, будем реалистами, в прошлом эта идея обсуждалась и имела немало сторонников. И нет никаких «серых зон», «чёрных дыр» и неконтролируемых территорий, где чужая военная инфраструктура могла бы быть размещена без согласия азербайджанских властей. И как показывает практика, выгоды от чужого иностранного присутствия на своей территории весьма иллюзорны, а вот факторы риска — особенно в такой ситуации, как нынешний конфликт между Ираном и Израилем — весьма высоки. А это значит, что азербайджанский нейтралитет в нынешнем конфликте — это именно тот выбор, который в наибольшей степени соответствует интересам нашей страны.