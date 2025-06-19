Президент России Владимир Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря серьёзной и подчеркнул необходимость скоординированных действий между Москвой и Баку. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

«Вопрос обмеления Каспия был поднят президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем, и я сразу откликнулся. Потому что проблема носит, безусловно, очень большой, если не сказать глобальный характер. Проблема обмеления Каспия носит большой характер, и России с Азербайджаном нужно вовремя принимать согласованные решения», — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что уже дал соответствующие поручения правительству РФ. «Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты», — подчеркнул он.