Рассматривается вопрос о начале производства в Азербайджане российских вакцин от коронавируса․ Об этом, как передает РИА Новости, сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

«Наше сотрудничество с вами в этой сфере продолжится, Россия практически каждую неделю наращивает объемы производства своих вакцин. Мы готовы не только поставлять наши вакцины, но и, насколько я знаю, рассматривается вопрос о производстве в Азербайджане этих вакцин, что позволит экспортировать «Спутник» в другие страны», — сказала Матвиенко.

Minval.az