Предложение Тбилиси о предоставлении Армении и Азербайджану платформы для диалога остается в силе. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе брифинга с армянским коллегой Арменом Саркисяном в Тбилиси.

«После нашей предыдущей встречи, мы оказались перед тяжелым вызовом. С одной стороны, в плане пандемии, которая нанесла ущерб экономикам трех стран, закрыла нас друг от друга и для мира, унесла жизни людей», — сказала Зурабишвили (цитата по «Спутнику»).

Однако, по ее словам, куда более тяжкими оказались последствия войны и жертвы. Она выразила соболезнования семьям погибших, отметив, что Грузия как во время конфликта, так и сейчас продолжает выступать за мир.

«В знак этого была предложена платформа для встреч и диалога, а также поиска выхода из сложившейся ситуации. Предложение остается в силе в любой момент», — сказала Зурабишвили.

Minval.az