Телеграмм-канал Armvoice опубликовал скандальную запись встречи премьер-министра Никола Пашиняна с армянскими юристами во время его недавнего визита в Москву.

В этой записи Пашинян, в частности, сказал:

«… потому что надо прямо сказать, что статус-кво, который у нас был, у нас был в той степени, в которой его существование соответствовало интересам России. Когда конъектура изменилась, все изменилось, и когда пришло время платить за что-то, оказалось, что мы либо не можем, либо не хотим платить, либо нам нечем платить, потому что мы банкроты. Возможно, неуместно слышать такие вещи от главы государства, но я думаю, что мы в той ситуации, когда должны сказать друг другу это. Я глубоко убежден, что открытие коммуникаций, если нам это удастся, да, предоставляя Азербайджану дорогу в Нахчыван, является нашим величайшим успехом. Представьте, что у нас будет железная дорога с Россией и Ираном. Мы просим компании делать инвестиции, но выращиванием помидоров не создают сильную экономику, должны быть промышленность, металлургия, IT.

Пока мы не решим эти системные проблемы, у нас не будет средств оплаты, и сегодня на международной ярмарке мы должны либо дать что-то, либо у нас должны быть средства оплаты, чтобы заплатить за желаемое», — говорится в записи.



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