МИД России приветствует инициативы, направленные на установление прочного мира и добрососедских отношений между Баку и Ереваном. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что надежной основой для этого являются договоренности, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Готовы и далее оказывать всяческое содействие такого рода процессам. Разумеется, Армения и Азербайджан находятся в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия и нормализации двусторонних отношений. Предстоит преодолеть немало препятствий, выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями. Делаем акцент на том, что стабильность, устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнёров России по этому региону. Мы рассчитываем, что в практических делах стороны будут стремиться к шагам, направленным на нормализацию отношений, созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий» — приводит АПА ее слова.

Minval.az