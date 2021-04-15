В российском экспертном сообществе вновь ставят в одно предложение слова «Азербайджан» и «Евразийский союз». Сначала, как уже рассказывал Minval.az, сенсационную новость распространило РБК со ссылкой на российские и армянские источники: страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29–30 апреля. По традиции страны на таком заседании представляют главы правительств. Правда, с существенной оговоркой: такое возможно, если согласится входящий в ЕАЭС Ереван. А как пояснил РБК армянский источник, «действительно, была такая идея», и Армения не то чтобы принципиально против —просто там говорят, что «есть нерешенные вопросы, в том числе вопрос военнопленных». А вот на уровне МИД РФ и МИД Армении заявили: да, вопрос участия в заседаниях совета стран, не входящих в ЕАЭС, обсуждается, но согласованной позиции государств-членов ЕАЭС на этот счет пока что нет. А теперь уже и в российском экспертном сообществе горячо обсуждается идея «интеграции Азербайджана в ЕАЭС» (правда, с осторожной оговоркой, что речь идет пока что о статусе наблюдателя).

Но что за кадром? Действительно ли Азербайджан намерен вступать в ЕАЭС, пусть даже в качестве наблюдателя? Или…?

Намеренно не будем устраивать подробный разбор, считать ли заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко: «Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном» — свидетельством интереса Азербайджана к ЕАЭС или же наоборот, свидетельством того, что Баку полностью устраивает развитие двусторонних отношений с государствами, входящими в эти интеграционные объединения. Вспомним другое. С начала «десятых», когда вообще на постсоветском пространстве заговорили о таком интеграционном объединении, как Евразийский союз, в Баку к этому интеграционному объединению отношение было весьма прохладное. В Азербайджане ни разу не обозначали своего интереса к вступлению в ЕАЭС. Ближе всех к теме подошел теперь уже бывший глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, который еще в 2015 году по этому поводу заметил «Никогда не говори «никогда»». Что, в принципе, было классическим подтверждением «если дипломат говорит «может быть» — это означает «нет»». В Азербайджане проводят независимую внешнюю политику и не намерены делиться своим суверенитетом — ни с Москвой, ни с Брюсселем, ни еще с кем-нибудь. Членство в одном интеграционном объединении с Арменией выглядит по меньшей мере нелепо — во всяком случае, до подписания полноценного мирного договора. К тому же для Азербайджана здесь не просматривается и весомых экономических резонов. По вполне понятной причине, для нашей страны не интересен главный экономический «козырь» ЕАЭС —нефть и газ по внутрироссийским ценам. Сегодня уже и российские эксперты признают: экономика Азербайджана «заточена» на Турцию и ЕС, но не страны ЕАЭС. Можно, конечно, рассуждать, что там сегодня экономические проблемы, но, во-первых, кризисы начинаются и заканчиваются, а вот политические решения, особенно по части государственного суверенитета, остаются. А во-вторых, не сказать, чтобы в ЕАЭС царила тишь да гладь да экономическая благодать.

Более того, «утечки» по поводу возможной интеграции Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ были и раньше — причем почти всегда они исходили из России или Армении, но не Азербайджана. В частности, об этом говорил вице-премьер РФ Улюкаев, впоследствии арестованный по «коррупционной» статье — его потом тихо и без шума опровергли. О вступлении Азербайджана в ЕАЭС говорили и в 2017 году, причем Армения тут же выдвинула свое предусловие — прекращение «блокады». А потом последовал «холодный душ»: Азербайджан вступать в ЕАЭС не намерен. Немало шума наделало заявление советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева на Евразийском форуме в Ереване. Он, напомним, говорил об «интеграции» всего Кавказа в ЕАЭС едва ли не как о решенном вопросе и уверял, что лучшее решение карабахской проблемы — это как раз вступление в ЕАЭС, где «не будет никаких границ». После чего тоже последовало четкое разъяснение: Азербайджан вступать в ЕАЭС не намерен.

И нынешний виток дискуссии оставляет четкое ощущение «дежавю». Армения опять выставляет свои условия и требует «военнопленных», то бишь террористов, задержанных в Ходжавендском районе Азербайджана, куда они в нарушение всех мирных договоренностей были заброшены 26 ноября с заданием вести «диверсионную войну». То бишь устраивать теракты. Азербайджан, напомним, не раз заявлял, что статус военнопленных и принцип «всех на всех» на них не распространяется. Для Азербайджана это принципиальный вопрос, и уступки здесь в обмен на согласие Армении на вступление нашей страны в ЕАЭС выглядят как минимум маловероятно.

И уж точно не лучший фон для «евразийских проектов» создает скандал вокруг «Искандеров». Где Москва до сих пор не смогла внятно объяснить, каким образом по Шуше стреляли из ОТРК не просто российского производства, а той его модификации, которая стоит исключительно на вооружении российской армии.

Так что «евразийский вектор» на азербайджанском треке как минимум не стоит переоценивать.

Minval.az