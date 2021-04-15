В последнее время в СМИ часто публикуются материалы, в которых рассказывается о повторных заражениях коронавирусом, в том числе и после вакцинирования. Получается, что ни факт того, что человек переболел, ни фактор вакцинирования не могут являться 100%-й гарантией в попытке спастись от коронавирусной инфекции? На этот и другие не менее важные вопросы Minval.az отвечает профессор Адиль Гейбулла.

— Каждый человек заболевает коронавирусом по-разному. Нет абсолютно одинаковых симптомов, нет абсолютно идентичного течения болезни. И, соответственно, у каждого течение болезни проходит по-своему. А все потому что у кого-то уровень интерферона выше, у кого-то ниже. Если уровень интерферона достаточно высокий, вирус погибает в фазе фагоцитоза, если же нет, болезнь протекает в клинической форме. После вакцинации должно пройти полтора месяца для выработки иммунитета. Вакцина, которой прививаются граждане страны, эффективна приблизительно в 80% случаев. Но 20% неэффективного воздействия тоже не следует сбрасывать со щитов. И дело даже не в вакцине, дело в иммунной системе человека, которая опять же индивидуальна. Бывает, что вакцина сильно раздражает иммунную систему, и потому иммунный ответ попросту не сформировывается. А потому вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации остается, но опять же не у всех. Кроме того, как я уже говорил ранее, организм сделавшего первую прививку сильно уязвим: только через 42 дня начинают вырабатываться антитела и иммунитет начинает формироваться – у 80% вакцинированных. 20% — группа риска, о которой я сказал в самом начале беседы.

— Вокруг вакцинации в мире ходят негативные разговоры, в частности о побочных эффектах, о тяжелых симптомах, даже о летальных исходах. Несмотря на тот факт, что вакцинируемых с каждым днем становится все больше, несмотря на массовые призывы в СМИ, все равно многие, наслушавшись или начитавшись ковидных страшилок, боятся пойти на решительный нужный шаг. Многие напуганы скандалом, поднятым вокруг вакцины АстраЗенека, ключевым фактором которого был страшный диагноз «тромбоз». Как Вы считаете, не пора ли расставить точки над i в вопросе массового вакцинирования?

— Вакцинация – на сегодняшний день единственный и самый де йственный метод борьбы с коронавирусной инфекцией, так как карантинные меры недостаточны для того, чтобы совместными усилиями бороться с пандемией. Время это показало. Вакцинация-наиважнейшая процедура и пройти ее надо. Связь вакцины, которой прививаются граждане страны с летальными исходами и комами не доказана. Лично я считаю, что вакцина АстраЗенека – самая лучшая и самая идеальная вакцина в мире. Во-первых, она разработана учеными из Оксфордского университета, во-вторых, это векторная вакцина, разработанная с учетом самых высоких современных биотехнологий путем генетического модифицирования аденовируса. АстраЗенека является среди прочих вакцин наиболее модифицированной и качественной. Естественно, какие-то реакции так или иначе будут. Что касается вакцины КоронаВак, то и она вызывает раздражение иммунитета, впрочем, как и другие вакцины. Давайте вспомним о том, что не только антикоронавирусная вакцина, но и ряд многих препаратов наносит некоторым людям вред, хотя миллионам другим людей наоборот помогает. Но так или иначе против вакцины идти не надо, так как антивакцинная пропаганда наносит огромный вред. И этот вред отмечен ВОЗ как один из 10 наиболее тяжких факторов.

— Вопрос о врабатывании антител переболевшими коронавирусом по-прежнему остается открытым. Люди задаются вопросом: стоит ли делать прививку переболевшим или же дождаться коллективного иммунитета, который будет достигнут посредством массово вакцинации остальными?

— У переболевших коронавирусом должен выработаться иммунитет выше отметки 10 (по медицинским показателям). Этот уровень считается удовлетворительным. Уровень ниже отметки 10 считается сомнительным. А потому не у всех, кто переболел коронавиусом иммунитет считается нормальным – дело в этом. Если болезнь у человека протекает в субклинической, бессимптомной фазе или же со слабой симптоматикой, то его иммунитет будет гораздо ниже отметки 10. А если болезнь проходит более тяжело, то организм начинает отчаянно бороться и вырабатывать антитела. В зависимости от титров-антител и зависит – стоит ли делать вакцину. Если уровень иммунитета у переболевшего коронавирусом выше 10, то вакцинироваться не надо.

Яна Мадатова

Minval.az