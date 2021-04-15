Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Вот что включают в себя новые ограничения: санкции в отношении шести российских технологических компаний, которые, как утверждают власти США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках; санкции в отношении 16 физических и 16 юридических лиц, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года»; санкции в отношении пяти физических и трех юридических лиц из-за присоединения Крыма к России; высылку десятерых российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне; ограничения на операции с российским госдолгом: с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Также американские власти официально возложили на Службу внешней разведки (СВР) России ответственность за кибератаку на государственные ведомства США в 2020 году.

Minval.az