Геополитическое соперничество в Арктике продолжает набирать обороты. 13 апреля министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочее совещание в Североморске, главной базе Северного флота ВМФ России, где с гордостью констатировал: Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике. Где, по версии России, США и их союзники проводят учения и вообще наращивают боевую подготовку.

Возможно, «отдельно взятое» совещание в Североморске еще не может служить основанием для далеко идущих выводов. Но, во-первых, все сопровождается еще и впечатляющей демонстрацией «силы русского оружия» — с учениями, репортажами о размещении, к примеру, на Земле Франца-Иосифа береговых ракетных комплексов «Бал», синхронном всплытии из-подо льда российских подлодок и т.д.

Более того, беспрецедентную концентрацию российских войск в Арктике заметили и в США. Около недели назад эксперты CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, констатировали, что «Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике», и это, как поведали источники в Пентагоне, обеспокоены власти США. Словом, это уже не «игра в снежки с геополитическим подтекстом» — противостояние в Арктике разворачивается всерьез.

Возможно, по законам жанра, здесь должен следовать подробный рассказ о том, что российский Северный морской путь имеет все шансы стать важной альтернативой Суэцкому каналу, что США считают воды, где он проходит, международными, и намерены обеспечить здесь свободу судоходства, что категорически не устраивает Россию, и т.д. и т.п. Это правда. Но не вся.

Дело даже не в том, что, кроме Севморпути, существует еще и Северо-Западный проход через острова канадской Арктики, по которому тоже можно попасть из Тихого океана в Атлантический. Нынешнее «ледяное милитари-шоу» — уже не первая «игра мускулами» в Арктике в современной истории. Любопытную информацию можно почерпнуть даже из мемуаров карикатуриста Бориса Ефимова, который по личному распоряжению Сталина рисовал карикатуру как раз на «гонку вооружений» в Арктике. Первая советская подводная лодка всплывала на Северном полюсе из-подо льда тоже задолго до театральной истерики Греты Тунберг в ООН — аж в 1962 году, когда о «глобальном потеплении» еще не заговорили. И даже в начале нынешнего витка арктического соперничества в «Арбатском военном округе» рассуждали о том, что именно через Северный полюс до России могут долететь ракеты и бомбардировщики, а не о том, что в Арктике есть нефть и газ и по Севморпути можно попасть из Китая в Европу.

Наконец, пищу для размышлений дает и масштаб российских военных приготовлений в Арктике. С одной стороны, он многократно превосходит то, что хотя бы теоретически может понадобиться для обеспечения безопасности Севморпути. Так готовятся к серьезной войне за территории и акватории. В самом деле, Россия уже давно пытается доказать свои права на подводные хребты Ломоносова и Менделеева, объявив их продолжением своего континентального шельфа — такой «научно-политический маневр» позволил бы Москве серьезно расширить собственные полярные владения, но — вот беда! — заявку Москвы никто не спешит удовлетворять. А пытаться заполучить военной силой то, что не удалось оспорить при помощи политики и дипломатии — классика жанра.

И самое главное, позиции в Арктике имеют ключевое значение в случае «морского противостояния» в Атлантике. Вторая мировая война дает здесь немало пищи для размышлений — в ходе «Битвы за Атлантику», когда «волчьи стаи» немецких подводных лодок перехватывали конвои судов, следовавших из США в Великобританию, а потом уже и в советский Мурманск, контроль над незамерзающими арктическими портами имел ключевое значение. У России, конечно, есть Мурманск и тот самый Североморск, где Шойгу проводил свое совещание, но основная «цепочка» не замерзающих благодаря Гольфстриму гаваней принадлежит соседней натовской Норвегии. Именно оттуда выбивали немцев в ходе Петсамо-Киркенесской операции советской армии в 1944 году. Какие военные планы на базе этого опыта хранятся в кабинетных сейфах в Москве и том же Североморске, можно только гадать. «Утечкам», что подводная лодка, известная как «Лошарик», та самая, на которой в июле 2019 года произошла авария с многочисленными жертвами, была «диверсионным» аппаратом, в задачи которого входило в «день М» перерубить в Атлантике подводные кабели связи между Америкой и Европой — верить или не верить. Но вот неоднократное появление «арктической» бронетехники и специально прибывшей из Мурманска Киркенесской бригады морской пехоты на параде на Красной площади в Москве — уже непреложный факт.

Но, с другой, здесь все больше элементов демонстрации силы и «милитари-шоу» вкупе с «освоением средств», чем реальной «игры в войнушку». Судя по всему, в Москве уже не могут не принимать во внимание ответ Запада — а это и учения войск стран НАТО в высоких широтах, и развитие военной инфраструктуры этих стран, и многое другое. Запад не может не понимать: если Москва не уважает признанные границы на Черном море, это как минимум заставляет усомниться в том, будет ли она столь же скрупулезно уважать границы в Арктике. Которая превращается сегодня в настоящую «горячую точку». И самое главное, здесь уже и «старая Европа», и США, и Канада, не говоря о Норвегии, по вполне понятным причинам ощущают «прямую и явную угрозу» уже для себя, а не для своих союзников. Взять Запад «на испуг» в «высоких широтах» не удалось, сыграть на «факторе внезапности» тоже. Арктическое противостояние переходит в «войну ресурсов и технологий», и вот тут уже расклад не в пользу Кремля. У которого теперь еще и слишком мало возможностей «вернуться к стартовым позициям». Так что страшилки в стиле «зловредный Запад намерен лишить Россию Севморпути» вполне могут воплотиться в реальность — просто потому, что границы или уважают, или нет. А если нет, то не всегда их пересмотр будет в пользу того, кто «толкнул мяч». Ну или «геополитический снежок».

Нурани, обозреватель

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