У меня остался целый ряд вопросов, связанных с падением Шуши. Об этом на заседании Национального Собрания во время представления отчета о деятельности Правительства в 2020 году заявил 14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

Все эти вопросы, по его словам, нужно адресовать конкретным людям.

«До сих пор я не говорил об этом публично… Но в ходе рабочих обсуждений я отмечал, что у меня есть вопросы по поводу потери Шуши. Мы должны проверить, насколько достоверными были отчеты, имелись ли в них искаженные данные? Та или иная информация предоставлялась намеренно или случайно?», – заявил Пашинян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Он также сообщил, что выступает за создание комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Комиссия, по его словам, должна предоставить подробную информацию о войне, но она не будет предана огласке.

Пашинян, тем не менее, признался, что все еще считает себя виновным в сложившейся ситуации.

Minval.az