Большой потенциал для развития кооперационных связей есть в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после церемонии подписании документов по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ

Мы будем все делать для того, чтобы больше молодых людей получали образование у нас. В свое время мы будем опыт получать в Азербайджане. Очень много хороших вузов, очень много. И, кстати, я так понимаю, и младшенький Ваш уже в Баку закончил вуз. Или учится?

Президент Ильхам Алиев: Закончил в Баку, отслужил в армии.

Президент Александр Лукашенко: Это мы знаем, это к чести.

Президент Ильхам Алиев: Учился в Баку.

Президент Александр Лукашенко: Да, учился в Баку, есть хорошие вузы. Если президент своего ребенка в Баку отдает в вуз, значит, это вуз достойный. Мы это тоже заметили в свое время.

У нас хорошие перспективы видятся для углубления нашего взаимодействия в научно-технической сфере. Что касается ВПК, здесь бывший министр обороны Беларуси, ныне посол, который знает все — от границы до современных средств, которые мы производим. Любой вопрос он решит, и министры слышали, любое требование посла будет реализовано в сфере военно-промышленного комплекса, по тем направлениям, которые мы можем, и те сферы, которые нужны нашим друзьям в Азербайджане.

Я, Ильхам Гейдарович, очень Вас благодарю за то, что мы сегодня встретились, несмотря на всякие пандемии и прочие страхи. Мы договорились, что будем продолжать наши переговоры, и наши члены правительства будут обмениваться этими визитами не по телевизору, а приезжая друг к другу. Я хочу Вас пригласить в Беларусь, сейчас уже очередь за Вами. Мы будем Вас ждать. Тем более, вчера мы уже наметили основные пункты Вашего визита в Беларусь и посещение отдельных мест и предприятий на территории Беларуси.

Еще раз хочу подчеркнуть, Ильхам Гейдарович, Вы это знаете, хочу чтобы руководители страны знали, другие руководители, и народ Азербайджана: мы всегда были и останемся надежными друзьями Вашими и Вашей страны. Спасибо.

Minval.az