Сегодня я, как гражданин, оставил запись в соцсети, но эта власть настолько боится любого человека, что привела сюда полицейских, потому что понимает, каково отношение народа к психически неуравновешенному человеку. Об этом заявил в беседе с журналистами 14 апреля член АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян, касаясь своей сегодняшней записи о сборе близ здания парламента.

По словам Манукяна, в выступлениях премьер-министра РА Никола Пашиняна в парламенте преобладает ложь, вот и сейчас вместе с враньем он начал еще и валить вину на всех.

«Он совершенно ни в чем не виноват, он всех в Армении называет виновными, не удивлюсь, если завтра он назовет виновными и погибших, лишь бы его предательство, поражение войны в период его управления остались бы где-то позади. Человек, уничтоживший целую страну, армию, все, начинает новый этап обмана. Он останется в своем побежденном прошлом, народ его в этом прошлом утопит», — сказал Гегам Манукян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Он коснулся и операции по взятию высоты Лете Тепе. «Сегодня Пашинян врал насчет Леле Тепе. Он умыл руки и пытается взвалить вину на другого. Его супруга в эти дни была в президентской резиденции в «Арцахе» (закавычено нами — Минвал.), он и его жена вышли из отдельной комнаты, Араик Арутюнян и Арарат Мирзоян, повесив головы, ждали того, что будут говорить супруги, чтобы выйти. Именно в этот день он дал интервью RBK, говоря о данной операции. В один прекрасный день все это ему будет предъявлено, вместе со многими другими фактами», — отметил оппозиционер.

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