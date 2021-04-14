Баку готов оказать помощь армянскому обществу, которое живет за железным занавесом и находятся под влиянием ядовитых идей — такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Университете ADA международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество». Как добавил глава государства, «они нуждаются в хороших врачах. Я неоднократно говорил, что они отравлен. Этот яд исходит в основном от их диаспоры, живущей в свое удовольствие в очень спокойных и прекрасных местах на юге Франции, в Калифорнии, Краснодарском крае, некоторых других столицах. Они хотят, чтобы армяне в бывшем Нагорном Карабахе и Армении стали их заложниками, марионетками, а они будут заниматься своими некоторыми претенциозными и шовинистическими идеями. Армянское общество нуждается в том, чтобы сорвать железный занавес, если можно говорить об этих аналогиях, они живут за железным занавесом и находятся под влиянием ядовитых идей. Мы готовы помочь им в этом деле».

То, что «медицинская помощь» в кавычках и без действительно необходима многим представителям «болтающего класса» Армении, подтвердила и реакция армянской политической верхушки на открытие в Баку Парка военных трофеев. Теперь по теме решил высказаться премьер-министр Армении Никол Пашинян собственной персоной. И устроил впечатляющий сеанс «политического стриптиза».

Для начала сей субъект объявил: Армения, дескать, должна потребовать, чтобы Гадрут и Шушу вернули под контроль «Степанакерта». Отметив, правда, что решение должно быть «политическим». А вот в качестве «обоснования» упомянул… Парк военных трофеев в Баку. В ходе своего спича Никол Пашинян просто перешел на личные оскорбления, позабыв о нормах этики и явно пытаясь взять реванш за все те нелестные эпитеты, которых удостаивался сам во время войны. И гремел с трибуны: «Вы видели, какие события на днях произошли в Азербайджане. Это просто невообразимо. И думаю, что мы должны со всех трибун обращать внимание на то, что в одной отдельно взятой стране могут быть открыты музеи жертв войны». И закончил очередным шедевром: это дескать, лучшее основание для необходимости «отделения Карабаха во имя спасения». То есть по сути дела Никол Пашинян с трибуны парламента Армении подтвердил оценку, высказанную накануне Minval.az: при помощи истерии вокруг Музея военных трофеев в Баку Армения действительно пытается продвинуть по второму кругу свои территориальные притязания к Азербайджану. И еще это наглядная иллюстрация, какие планы в действительности скрываются за всеми псевдомиротворческими всхлипываниями на тему «ах, как нам не нравится, что в Баку открыли свой Музей военных трофеев» и, простите за прямоту, на какую именно «мельницу» льют воду авторы известных комментариев в соцсетях на тему «зачем там установили эти манекены — лучше бы изобразили призыв к миру».

А еще нелишне вспомнить: в мире в последние годы набирает популярность такой способ лечения, как музеетерапия. Как уверены ученые, искусство стимулирует нейронную активность, так что посещение музеев положительно сказывается на людях, страдающих от диабета, повышенного кровяного давления и разного рода психических расстройств. Для начала армянским «властителям умов» неплохо было бы посетить, скажем, Имперский военный музей в Великобритании, военный музей в польском Вроцлаве, португальском городе Браганча.

И уяснить для себя: во-первых, увы и ах, «отдельно взятая страна» действительно имеет право увековечить в музее события собственной истории, включая и победу в войне. И сделать это по своему вкусу. А во-вторых, в военных музеях мира выставляют и каски, и манекены солдат противоборствующих армий, и оружие. И в цивилизованном мире по этому поводу никому не приходит в голову, пардон, «истерить». Затем — еще раз внимательно изучить экспозицию азербайджанского Музея военных трофеев и задуматься, какую цену Армения уже заплатила за попытку захвата азербайджанского Карабаха и во что ей обойдется второй удар «Железного кулака» в случае попыток повторной оккупации Шуши и Гадрута. Пока еще эта самая «музеетерапия» не слишком запоздала.

Нурани, обозреватель

Minval.az