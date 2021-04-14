Баку готов оказать помощь армянскому обществу, которое живет за железным занавесом и находятся под влиянием ядовитых идей. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на состоявшейся вчера в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Они нуждаются в хороших врачах. Я неоднократно говорил, что они отравлен. Этот яд исходит в основном от их диаспоры, живущей в свое удовольствие в очень спокойных и прекрасных местах на юге Франции, в Калифорнии, Краснодарском крае, некоторых других столицах. Они хотят, чтобы армяне в бывшем Нагорном Карабахе и Армении стали их заложниками, марионетками, а они будут заниматься своими некоторыми претенциозными и шовинистическими идеями. Армянское общество нуждается в том, чтобы сорвать железный занавес, если можно говорить об этих аналогиях, они живут за железным занавесом и находятся под влиянием ядовитых идей. Мы готовы помочь им в этом деле», — подчеркнул глава государства.

Minval.az