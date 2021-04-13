Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки проверено 9 зданий, очищено 9 га территории, 3 км дороги, обнаружено 65 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1969 га территории, 608 км дорог, 1700 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25549 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az