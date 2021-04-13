Украина заинтересована в участии в реконструкционных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из сотрудничества в энергетической сфере.

Отметив вклад межправительственной комиссии в развитие сотрудничества и укрепление отношений между двумя странами в различных сферах, Парвиз Шахбазов подчеркнул, что взаимная торговля и инвестиции развиваются с растущей тенденцией.

Было уделено внимание деятельности рабочей группы, созданной с целью развития азербайджано-украинских двусторонних энергетических связей и реализации совместных проектов, и вопросам, которые будут обсуждаться на очередном заседании, которое планируется провести в ближайшее время.

Владислав Криклий сказал, что с победой Азербайджана нагорно-карабахский конфликт был завершен, и тем самым был установлен мир в регионе. Он выразил заинтересованность в участии украинских компаний в работах по реконструкции, проводимых на освобожденных азербайджанских территориях.

Проинформировав об инфраструктурных проектах, реализуемых в Украине в настоящее время, украинский министр отметил широкие инвестиционные возможности для представителей азербайджанского бизнеса в своей стране. Была выражена уверенность в том, что динамичное развитие торгово-экономических отношений будет продолжаться и впредь.

На встрече была представлена информация о деятельности Торгового дома Украины в Азербайджане, а также обсуждались возможности расширения партнерства между двумя странами в различных сферах и проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Minval.az