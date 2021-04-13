Официальный Баку призывает МИД Армении отказаться от необоснованных обвинений в адрес Азербайджана, расценивает это как показатель неготовности Еревана к нормализации отношений, заявляет МИД Азербайджана.

«Армения, используя любую возможность, поднимает тему «военнопленных». Еще раз рекомендуем МИД Армении отказаться от риторики полной лжи», — говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что члены диверсионной группы, направленной из Армении в Азербайджан, спустя месяц после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, не могут считаться «военнопленными».

«Азербайджан всегда привержен своим обязательствам, реализует мероприятия, связанные с трехсторонним заявлениям от 10 ноября 2020 года, в том числе, в кратчайшие сроки Армении были возвращены все армянские военнопленные», — подчеркивает ведомство.

МИД отмечает, что Армения, в нарушении трехсторонних договоренностей, выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана. «Кампания лжи, которую Армения проводит против Азербайджана, свидетельствует, что эта страна все еще выступает с позиции вражды, не готова к нормализации отношений на основе международного права и, тем самым демонстрирует, что она не сделала выводов из недавних событий», — указывает МИД Азербайджана.

Азербайджан неоднократно заявлял, что в Баку нет армянских военных. После окончания войны в Карабахе Азербайджан вернул Армении более 70 военнопленных и закрыл этот вопрос. Официальный Баку всех армянских военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября, считает диверсантами и возбудил против них уголовные дела.

Minval.az