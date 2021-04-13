Первая встреча лидеров Азербайджана и Беларуси носила неформальный характер. Как показывает практика, иногда за подобными переговорами удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний.

«В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службе Лукашенко, которое приводит БЕЛТА.

Традиционно центральной во время визитов всегда является официальная часть переговоров. Она запланирована на среду. Встреча президентов пройдет во дворце «Загульба».

Minval.az