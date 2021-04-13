Президенты РФ США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Главы государств обсудили намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ.

Президент США предложил российскому президенту провести встречу в ближайшие месяцы «в третьей стране».

«Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Переговоры глав США и России прокомментировали и в Москве.

Президент США Джозеф Байден в ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора предложил президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора двух лидеров.

Как отмечается, Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Более того, как отметили в Кремле, Байден «высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата».

«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, «при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».

«Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы», — говорится в сообщении.