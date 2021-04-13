Азербайджан пока не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку, где, в числе прочего, выставлены и детали ракет ОТРК «Искандер-М», обнаруженные в городе Шуша. «Откуда у Армении взялись эти ракеты. Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — цитируют заявление президента Азербайджана журналисты. В самом деле, осколки ракет были обнаружены еще 15 марта, о том, что это именно «Искандер-М», было заявлено 2 апреля, но Москва до сих пор не дала внятного ответа на вопрос, каким образом из этого комплекса, который не подлежит экспорту за рубеж и стоит только на вооружении российской армии, стреляли по Шуше.

Казалось бы, разгорающийся скандал вокруг «Искандеров», которых ну никак не должно было оказаться в Шуше, должен был бы заставить Москву вести себя на «южнокавказском треке» с удвоенной осторожностью. Но… еще накануне, 9 апреля, информированные телеграмм-каналы распространили новость, подтвержденную скриншотом с сайта flightradar24: несмотря на рост напряженности вокруг Украины, Россия продолжает поставки военного имущества в Армению. В Ереван прибыло 2 Ил-76 ВКС России из Ростова и Ан-124 с грузом в виде вертолётов с завода в Улан-Удэ. Есть ли среди этих оружейных подарков ОТРК «Искандер», не уточняется, но в том, что Армения, потерявшая в Карабахе оружия аж на 5 миллиардов, «латает дыры» при помощи России, сомнений нет.

Сообщениям телеграмм-каналов можно, конечно, не поверить. Но вот армянские СМИ распространили вполне официальное заявление посла РФ в Армении Сергея Копыркина. Как пообещал дипломат, вопрос возвращения из Азербайджана армянских пленных — один из приоритетных и для российского руководства, и для миротворческого контингента. Отвечая же на вопрос, будет ли продолжать работу в возвращении пленных командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов, посол РФ ответил: «Я уверен, что да». И добавил: ему, дескать, трудно комментировать заявления азербайджанской стороны о том, что в Азербайджане больше нет армянских военнопленных. То есть по сути дела Россия взяла под защиту заведомых террористов.

Попробуем напомнить уважаемому послу, как все происходило и о ком сегодня идет речь. Азербайджан в соответствии с достигнутыми договоренностями уже передал Армении военнопленных по принципу «всех на всех». Но уже 26 ноября Армения перебрасывает в Карабах призывников из своей Ширакской области — с приказом «просочиться» на контролируемую Азербайджаном территорию и развернуть здесь «диверсионную войну». В результате были убиты четверо азербайджанских военнослужащих, был ранен гражданский специалист. В ответ Азербайджан провел свою антитеррористическую операцию, террористы были нейтрализованы, 62 — взяты живыми. И как теперь подчеркивают в Баку, эти «лесные зинворы» — ни в коем случае не добропорядочные военнопленные, а террористы, которые должны ответить за свои действия. И очень трудно поверить, что господин Копыркин не в курсе предыстории. Особенно после громкого скандала, разразившегося вокруг недавнего визита в Ереван командующего российскими миротворческими силами в Карабахе генерала Мурадова. Напомним: как уверял Нжде Овсепян, пресс-секретарь вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, Мурадов обязательно привезет в Ереван «пленных»! А когда самолет прибыл без «лесных зинворов», генерал Мурадов прямо обвинил власти Армении во лжи и провокации.

И вот теперь посольство РФ не просто проглотило обиду (если кого-то смущают термины вроде «утерлось»), но и открыто берет под защиту заведомых террористов и обещает поспособствовать их освобождению. Причем делает это как раз в то время, когда, во-первых, в Армении открыто угрожают расправой депутату парламента Азербайджана Туралу Гянджалиеву, причем делают это не какие-то маргиналы, а сотрудники парламента Армении. А во-вторых, в Азербайджане и так, подберем самый мягкий эпитет, хватает вопросов к деятельности российской дипломатии. И интересно узнать мнение на этот счет самих российских профессиональных дипломатов: им как, за державу не обидно?

Нурани, обозреватель

Minval.az