Ученые не нашли подтверждений того, что британский штамм коронавируса может вызывать более тяжелое течение болезни или повышать вероятность смерти пациента. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Lancet, передает РИА «Новости».

Британские ученые исследовали течение болезни у госпитализированных пациентов с британским штаммом и другими вариантами коронавируса и пришли к выводу, что связь между штаммом и тяжелым течением заболевания или повышенной смертностью отсутствует. Кроме того, штамм не изменяет симптомы или длительность заболевания и не связан с вероятным ростом повторных заражений.

По мнению экспертов, существующие вакцины являются действенными и против британского штамма.

В то же время ученые подтвердили более высокую заразность этого штамма по сравнению с другими.

Напомним, ранее власти Британии и некоторые исследователи заявляли о том, что британская разновидность коронавируса более опасна и повышает вероятность летального исхода.

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