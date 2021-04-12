Вторая Карабахская война – наша славная история. Наш народ всегда будет испытывать чувство гордости в связи с этой войной. Мы утвердили себя в мире как победоносный народ. Армения же является страной, потерпевшей поражение, страной, павшей на колени перед нами, страной с опущенной головой, и так будет всегда. Человек приходит в ужас, когда видит совершенный ими вандализм. Все наши города и мечети разрушены. В мечетях держали коров, свиней, они оскорбили весь мусульманский мир, разрушили и распахали могилы, сняли золотые коронки у похороненных людей. Если это не дикари, то кто? Дикарь, возможно, не такое тяжелое слово.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.

«Весь мир увидел, в чем заключался их идеологический фактор. Якобы они являются проживающим здесь в меньшинстве культурным народом, относящимся к большой цивилизации, а их окружают дикие мусульмане. Они говорили это на каждом углу в Европе. На каждом углу в России они говорили, помогите нам, а то нас здесь задушат. Сегодня каждый увидел, какова их цивилизация, их культура, их мораль, нравственность. Человек, разрушающий, распахивающий могилы, снимающий золотые коронки с усопших, держащий в мечети свиней, — варвар, другого названия нет. Весь мир увидел это и увидит еще больше», — сказал Ильхам Алиев, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

«Люди, командированные на освобожденные земли, и иностранные гости видят все своими глазами. Мы восстановим все освобожденные земли. Мы просто никогда не должны забывать армянского варварства. Мы – очень добрый народ. Это — наше преимущество, но в то же время нельзя быть добрым, когда перед тобой варвар. Мы должны дать им такой ответ, чтобы они навсегда сохранили это в своей исторической памяти, чтобы это никогда не стерлось из их памяти, и не сотрется. Некоторым реваншистским силам, поднимающим сегодня там голову, следует знать, что железный кулак остается на месте, если понадобится, мы можем ударить так, что этому навсегда будет положен конец», — добавил президент страны.

«Эта торжественная церемония проводится сегодня. Причины вам, наверное, известны. В первую очередь, необходимо было изготовить новые военные награды, их не было. Изготовить их дизайн, организовать их изготовление. Это заняло определенное время. Кроме того, из-за пандемии нельзя было проводить такие церемонии в закрытых помещениях, необходимы были соответствующие погодные условия. К тому же, еще не был готов Парк военных трофеев. Я хотел встретиться с вами в день открытия Парка, чтобы вам были вручены эти высокие награды, и вы стали первыми посетителями Парка. Это заняло определенное время. Но сегодня эта церемония проводится. Как Верховный главнокомандующий хочу выразить вам глубокую признательность. Вы прославили наш народ, азербайджанцев мира. Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир. Мы создали новую реальность. Мы создали ее, пролив кровь, проявив отвагу, изгнав врага. Сегодня каждый должен считаться с нами и будет считаться», — резюмировал глава государства.

Minval.az