Азербайджанский народ имеет широкое представление о войне. Со временем мы предоставим информацию и об отдельных операциях. Однако 44-дневная Отечественная война продемонстрировала нашу мощь, волю, единство. Она показала, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой ситуацией. Мы каждый день гнали врага, каждый день. В течение 44 дней Вооруженные силы Азербайджана ни разу не отступили, при том, что на войне бывают наступления, отступления, маневры. Армении ни разу не удалось провести успешную операцию.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.

«В армянской армии было 10 тысяч дезертиров, они сами признали это. Сейчас они хотят помиловать их. Помиловать 5 тысяч из них. А что же с остальными 5 тысячами? Они, наверное, уехали, их уже нет в Армении. В Азербайджанской армии, наших Вооруженных силах не было ни одного дезертира. Раненые, тяжелораненые военнослужащие жили одной целью – поскорее вылечиться и вновь вернуться на фронт. Азербайджанский народ, азербайджанские солдаты и офицеры проявили высокий моральный дух. Профессионализм, героизм само собой, но и моральный дух. Они убегали от нас, мы гнали их каждый день», — приводит слова Ильхама Алиева АЗЕРТАДЖ.

«Все операции велись продуманно. Ежедневно мне докладывали о проделанной в течение дня работе, проводились совещания, планировалась предстоящая на следующий день работа. Могу сказать, что все предусмотренные нами вопросы в большинстве случаев были решены. Конечно, в некоторых местах были задержки, в некоторых местах можно было провести более быструю или же более масштабную операцию. Но это война, ее нельзя запланировать. Ежедневно наши военнослужащие рисковали жизнью, потому что преодоление этих укреплений, этих линий обороны требовало профессионализма, силы и смелости. Наши герои шли на смерть, потому что их дело было правым, они сражались за свои земли. Что армянские солдаты делали на наших землях? Я говорил об этом еще несколько лет назад на одном из международных мероприятий. Какой-то армянин задал мне вопрос, мол, там идет снайперская война, или же гибнут армянские солдаты. Я сказал, что если они не хотят умирать, то пусть убираются с нашей земли. Во время войны я неоднократно говорил, что пусть руководитель Армении назовет мне дату, когда они уберутся с нашей земли, и мы в тот же миг остановим войну. Так и случилось. Более 300 городов и сел были освобождены на полях сражений, армянская армия была сломлена и уничтожена. Армия, имеющая десять тысяч дезертиров, — это позор. Они приковывали своих солдат цепями на боевых позициях, чтобы те не бежали. Это – зверство. Зверство в отношении своих солдат», — отметил президент Азербайджана.

«После Шушинской операции Армения пала на колени. Шушинская операция – это отдельный дастан, об этом еще долго будут говорить. Но каждый человек, побывавший в Шуше, увидев те отвесные скалы, не может себе представить, как была взята эта неприступная крепость. Мы освободили Шушу только за счет профессионализма, отваги, героизма и национального духа, и враг пал на колени, склонил голову перед нами, поднял белый флаг, признал свое поражение, подписал 10 ноября акт о капитуляции, и мы без единого выстрела вернули оккупированные Кяльбаджарский, Лачинский районы и находившуюся под оккупацией часть Агдамского района», — сказал Ильхам Алиев.

Minval.az