После первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях. Изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку

«По существу эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, нашего народа, потому что мирные граждане вынуждены были оставить свое имущество, порой разутыми покидать оккупированные земли. Армяне показывали этот щит иностранным туристам, стараясь продемонстрировать силу своей армии, создать миф о якобы непобедимой армянской армии. Азербайджанцы же, оставив свои частные автомобили, покинули собственные земли. Мы не забыли это. Этот щит – свидетельство армянского дезертирства, потому что это – номера военных грузовиков. Азербайджанская армия уничтожила или взяла в качестве трофеев 522 военных грузовика. Еще во время войны я дал указание собрать номера, хранить их, чтобы когда настал день, мы продемонстрировали их», — добавил глава государства.

«Этот щит был продемонстрирован на параде, состоявшемся 10 декабря. На площади Азадлыг, на глазах всего нашего народа еще раз были продемонстрированы поражение Армении, армянское дезертирство. Сегодня этот щит установлен в Парке военных трофеев. Представленные здесь номера грузовиков составляют лишь небольшую часть захваченной техники. Уничтожены, взяты в качестве трофеев 522 грузовых автомобиля врага. Это увидит каждый пришедший сюда человек – граждане Азербайджана, гости нашей страны. Пусть и армяне увидят это. Пусть увидят, что их злодеяния не остались без ответа. Вот ответ им. Карабах – это Азербайджан!» — сказал президент, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Minval.az