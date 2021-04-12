Вопрос возвращения армянских пленных вновь попытаются связать со сдачей территорий. Об этом на встрече с журналистами заявил 12 апреля глава партии «Национальная повестка» Ара Акопян.

По его словам, сначала армянская сторона говорила о статусе в обмен на территории.

«Потом о мире в обмен на территории, потом о ни о чем в обмен на территории, затем о поражении в обмен на территории, а теперь уже о пленных в обмен на территории.

Армянские территории стали предметом торга. Вернув определенную группу пленных, он (премьер-министр Армении Никол Пашинян) в обмен на это что-то отдаст Алиеву. Игра с чувствами семей военнопленных — в любом случае отвратительна. И это очередное отвращение, которое Никол Пашинян вызывает в армянском обществе», — заявил Акопян.

По мнению главы оппозиционной партии, на следующем этапе целью Пашиняна станет признание территорий советизированного Азербайджана и советизированные границы Турции с Азербайджаном. В итоге, как отметил Акопян, действующий глава кабмина Армении фактически признает, что Карабах является частью Азербайджана.

Minval.az