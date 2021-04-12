В комитете парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности состоялись обсуждения на тему «Влияние мирного соглашения по Нагорному Карабаху на атмосферу безопасности на Южном Кавказе».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Члены комитета заслушали исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки Грузии Шалва Ломидзе.

Председатель комитета Ираклий Берая заявил, что в результате достигнутого соглашения военное присутствие России на Южном Кавказе увеличилось:

Докладчик представил информацию о решении нагорно-карабахского конфликта и подробную информацию о результатах соглашения.

Директор управления аналитического управления Службы внешней разведки Гиви Туманишвили сказал, что члены комитета были ознакомлены с подготовленными анализом и оценками, были обсуждены проблемы, с которыми Грузия может столкнуться в связи с нынешней ситуацией в регионе.

Minval.az