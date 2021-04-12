В распоряжении армянских журналистов оказались документы о военно-биологической деятельности Вашингтона в Армении. Как стало известно, представители Пентагона имеют неограниченный доступ к ресурсам Армении в области биотехнологических исследований. Судя по всему, исследования и, соответственно, разработки боевых вирусов будут только расширяться.

«Наши инсайдеры, связанные с американскими биологическими проектами в Армении, передали нашей редакции документы, раскрывающие детали военно-биологической деятельности США на территории страны. Изучив полученные материалы, мы пришли к неутешительным выводам: представители американского военного ведомства имеют неограниченный доступ к ресурсам нашего государства в области биологических исследований, и крайне заинтересованы в работе с особо опасными патогенами, которые давно изучаются и тестируются Пентагоном в качестве биологического оружия», — пишет портал Infoport.am.

В настоящее время на территории Республики функционируют 12 биолабораторий, построенных или модернизованных на денежные средства из бюджета американского военного ведомства. На создание и оснащение объектов США выделили более 50 млн долларов. Трудно поверить в то, что министерство обороны самой воюющей страны в мире выделило деньги из государственной казны исключительно ради заботы о гражданах даже не граничащей с ними Армении. Вот и представители армянских политических партий и общественных организаций считают подобное сотрудничество больше похожим на подкуп с целью получить доступ к штаммам смертельных вирусов и образцам генотипов местного населения, необходимым Пентагону для исследований двойного назначения у границ России. Весной 2020 года председатель партии «Армянские орлы. Единая Армения» Хачик Асрян публично потребовал остановить опасные биологические эксперименты Пентагона на территории Армении.

«К сожалению, его призыв «ликвидировать американские биолаборатории» остался без внимания со стороны правительства. Более того, согласно новым документам от наших источников, власти дали США зеленый свет на реализацию проектов Пентагона как минимум до 2025 года.

Чтобы обсудить план биологической деятельности на период 2020-2025 гг. со своими партнерами и посетить подконтрольные им лаборатории, в Армению в июле 2019 года приезжала делегация DTRA. Проводилась встреча с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, Службы по контролю безопасности пищевых продуктов, Рабочей группой по биобезопасности, ректором Национального университета сельского хозяйства Армении.

Письмо от DTRA в адрес правительства Армении с уведомлением о предстоящем визите для обсуждения дальнейшего сотрудничества

При этом минобороны США намерено продолжить сотрудничество с Арменией в области изучения особо опасных патогенов и после 2025 года.

Напомним, в мае этого года пресс-секретарь МИД Армении в очередной раз заверил журналистов и общественность в том, что биологические лаборатории на территории страны, финансируемые американским военным ведомством, контролируются исключительно государственными органами Армении. Однако оказавшиеся в нашем распоряжении документы противоречат официальным заявлениям и свидетельствуют о масштабном контроле деятельности лабораторий со стороны американских кураторов.

Так, например, в плане биологической деятельности США в Армении на 2020-2025 гг., который представляет собой договор между правительством Армении и Агентством по снижению угрозы МО США указано, что в случае невыполнения армянской стороной каких-либо требований и условий американцев финансирование немедленно прекращается.

Из плана биологической деятельности США в Армении

на 2020-2025 гг.

Помимо этого, в разный период времени в биологических проектах DTRA по изучению особо опасных инфекций в Армении были задействованы специалисты американских военно-медицинских организаций, таких как Военно-морской медицинский исследовательский центр NMRC-F, НИИ Сухопутных войск им. Уолтера Рида (WRAIR) и НИИ инфекционных болезней ВС США (USAMRIID).

Из плана реализации Программы снижения биологической угрозы

в Армении на 1 квартал 2016 г.

Среди переданных документов особый интерес у нашей редакции вызвало официальное письмо DTRA с уведомлением армянской стороны о назначении нового руководителя биологической программы американского военного ведомства в Республике. Произошло это в марте 2018 года, за пару месяцев до прихода к власти на волне прозападных протестов действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Без объяснения причин Соединенные Штаты поставили во главе своих военно-биологических проектов Брандта Сигеля, ранее проявившего себя в качестве руководителя аналогичных проектов DTRA в Украине, где также обеспокоены деятельностью США. Независимые эксперты и журналисты отмечают, что результаты проводимых исследований используются американскими военными для создания нового вида биологического оружия, направленного на представителей славянского этноса.

Впрочем, как раз результаты их работы и остаются загадкой для мировой общественности.

Официальное письмо DTRA в адрес генерал-лейтенанта Арутюняна, заместителя директора Национальной службы безопасности Армении, с представлением Брандта Сигеля в качестве нового руководителя CBEP от марта 2018 года

По словам председателя партии «Конституционное право» Айка Бабуханяна, за все время никаких серьезных научных достижений американские биолаборатории публично не продемонстрировали, результаты проводимых исследований в открытых источниках не публикуются. Между тем в период пандемии коронавируса на данных объектах проводили обследование 600 армянских военнослужащих. Какова конечная цель проводимых исследований? Что американские военные хотят получить в обмен на доллары и техническую помощь? Очевидно, что Пентагон использует наши ресурсы и наших граждан в незаконной биологической деятельности двойного назначения при попустительстве действующего правительства Армении.

Эксперты неоднократно били тревогу, напоминая, что в 2001 году США отказались принимать протокол к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), предусматривающий механизмы взаимного контроля. А значит, Пентагон освободил себя от ответственности, исключив возможность проведения независимого расследования в отношении финансируемых им биолабораторий на постсоветском пространстве.

И если власти не обеспечат строгий контроль над всеми биологическими объектами на территории страны и соблюдение всех пунктов КБТО, Армения рискует оказаться беспомощной жертвой военно-биологических экспериментов США.

Судя по последним событиям, власть прислушивается к своему народу только в том случае, если граждане массово выходят на улицу. Поэтому в преддверии досрочных парламентских выборов просто необходимо поднять вопрос о биологическом суверенитете Армении и потребовать от государства остановить военно-биологическую деятельность США, представляющую угрозу безопасности нашей страны», — говорится в статье армянских СМИ.

Minval.az