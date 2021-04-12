Китайские вакцины против коронавируса не дают «очень высокую степень защиты». Это следует из заявления директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу, передает Associated Press.

«Мы решим проблему с тем, что существующие вакцины не обладают очень высокой степенью защиты. Сейчас рассматривается вопрос, следует ли нам использовать разные вакцины… в рамках процесса иммунизации», — заявил Гао Фу во время презентации китайских вакцин на конференции в городе Чэнду.

Он также заявил о преимуществах мРНК-вакцин, к которым относятся, в частности, вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna.

Позднее Гао Фу уточнил Associated Press, что говорил об эффективности вакцины «во всем мире, а не именно в Китае». Он не ответил на вопрос, какие именно вакцины имел в виду, отмечает Meduza.

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