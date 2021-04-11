Аэропорт Домодедово в Москве стал в этом году одной из площадок, где можно было написать «Тотальный диктант». Текст писателя Дмитрия Глуховского читал стилист Владислав Лисовец. Проверить свои знания русского языка пришли как пассажиры, так и сотрудники воздушной гавани.

«Очень трогательный, очень красивый такой, очень чувственный, грустный текст. В этом году грамматически, мне кажется, он менее сложный. Это вот, правда, моё впечатление, если бы я писал. Правда, единственное, что очень много знаков», — приводит «Лайф» слова Лисовца.

Участники мероприятия отметили сложность пунктуации диктанта и простоту в части орфографии.

«Честно говоря, сложноват текст. Много пунктуации. По орфографии очень легко. У меня были моменты, когда я раздумывала. Я принимаю участие всего лишь второй раз. Первый раз был в 2019 году. Я не знаю, как так получилось, что не сделала ни единой ошибки. И сегодня я приехала сюда проверить, смогу ли добиться такого же результата», — рассказала Анна Сычёва.

Отметим, что Владислав Лисовец является уроженцем Баку.

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